لماذا تزداد فاتورة الكهرباء في رمضان ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يزداد استهلاك الكهرباء في شهر رمضان، إذ تعمل المكيفات والأجهزة الأخرى لساعات طويلة في اليوم مما يضاعف من حجم استهلاك الكيلو واط، ولكن كيف يمكن ترشيد الاستخدام والحد من تشغيل معظم الأجهزة لساعات طويلة؟

المكيفات أكثر استهلاكًا:

وقال المختص الكهربائي قاسم عوضة، إنه في شهر رمضان يزداد الاستهلاك الكهربائي أكثر وهو أمر طبيعي لخصوصية وظروف هذا الشهر، إذ إن ساعات الصيام تمتد إلى وقت المغرب وطوال فترة الصوم تعمل المكيفات لفترات طويلة، ولا يختلف الحال بعد الإفطار إذ تعمل الأجهزة الأخرى لساعات ممتدة مثل أجهزة الكمبيوتر والغسالة والتلفاز والمكواة وسخانات المياه بخلاف الثلاجة الذي يعمل على مدار الساعة، كما يزداد في رمضان استهلاك أجهزة الطبخ مثل الأفران الكهربائية والخلاطات، فليس من المستغرب أن تزداد فاتورة رمضان.

توجيه الأسرة بالترشيد:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إنه يمكن تقنين الكهرباء من خلال توعية الأسرة، وخصوصًا الأطفال بكيفية الترشيد، فللأسف يلاحظ أنه في شهر رمضان تتجاهل الأسر أهمية الكهرباء، وبالتالي تجعل معظم الأجهزة تعمل على مدار الساعة ومن ذلك المكيفات، وهذا الأمر يمكن تقنينه بشكل محكم من خلال تواجد الأطفال في غرفة واحدة باردة بدلًا من أن يتواجدوا في ثلاثة غرف تعمل مكيفاتها مما يزيد من الاستهلاك، بالإضافة إلى عدم ترك التلفاز يعمل في غرفة لا يوجد فيها أحد بحجة انتظار بث بعض البرامج، وتجنب إضاءة الأنوار غير المطلوبة أو إضاءة أكثر من نور في مكان واحد إذ يكفى نور واحد، تجنب ترك أي شواحن على الكهرباء دون وجود أي أجهزة عليها.

غسل فلاتر المكيفات:

وتابع المختص الكهربائي أن هناك نوعية معينة من المصابيح قد لا تستهلك الكهرباء بشكل كبير مثل مصابيح ( LED ) التي تعد أوفر المصابيح الكهربائية من جهة استهلاك الكهرباء، مع ضرورة الاستفادة من ضوء الشمس فترة النهار وإطفاء جميع المصابيح وذلك لترشيد الاستهلاك، كما أن الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تقلل الاستهلاك بنسبة ملحوظة، مع غسل فلتر المكيف الداخلي بشكل دوري.

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