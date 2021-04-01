المحافظة على مينا الأسنان تحمي من التسوس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

دعت استشارية الأسنان الدكتورة فرح سعيد أفراد المجتمع إلى عدم تجاهل أي مشاكل في الأسنان، وخصوصًا المحافظة على مينا الأسنان.

وأضافت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: أن مينا الأسنان هي المادة الأقوى والأعلى من حيث نسبة المعادن في الجسم، حيث يغطي الطبقة الخارجية لكل سن ويشكل المنطقة الأكثر ظهورًا من الأسنان، ويتكون في معظمه من المعادن وتحديدًا من الهيدروكسياباتيت، وقد يميل لون مينا الأسنان من الأصفر الفاتح إلى الأبيض المائل للرمادي، وبما أنه شبه شفاف، فإنه يكون مسؤولًا جزئيًا فقط عن لون الأسنان.

يحمي من التسوس:

وتشير الدكتورة فرح إلى أن لمينا الأسنان دورًا مهمًا في حماية الأسنان من التسوس، لذلك من المهم بذل كل الجهد لمنع تآكله، فهو يعد حاجزًا قويًا لحماية الطبقات الداخلية للأسنان من تأثير الأحماض والبلاك، كما يحمي الطبقات الداخلية الحساسة للأسنان من الأطعمة والمشروبات الباردة أو الساخنة للغاية.

أطعمة تضر الأسنان:

وتابعت: “إذا تم تدمير مينا الأسنان، فإن الجسم لا يقوم بإنتاج المزيد لاستبداله، فمينا الأسنان لا يحتوي على خلايا حية، وبالتالي فهو لا يستطيع إعادة تكوين ذاته، لذا يجب حمايته بعدم الإكثار من الأطعمة التي تضر الأسنان، ومنها الأطعمة السكرية والمشروبات الحمضية، والتي تكون أكثر ضررًا على مينا الأسنان، فعندما تلتصق هذه المواد على الأسنان وتتفاعل مع البكتيريا الموجودة بالفم، يتم إنتاج حمض اللاكتيك والذي قد يضر مينا الأسنان.



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