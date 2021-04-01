السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يستقبل مستشار وزير الشؤون البلدية



مكة المكرمة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

‏ استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص في مكتبه اليوم، المستشار العام لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني والمشرف على دعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث البيئة الممكنه للخصخصة في أمانة العاصمة المقدسة ومجالاتها وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير برامج الرقابة الميدانية والمواقف الذكية وأعمال النظافة والاستفادة من الأنظمة والتقنيات الحديثة.

وبيَّن وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله الزايدي أن النظام الالكتروني الجديد يعزز من عمل المراقبين الصحيين ويدعم الرقابة المحكمة ويوحد معايير الرقابة على المنشآت كافة، مؤكداً تعميد المختصين بإيقاف العمل على إجراءات الغرامات اليدوية، والاعتماد في الرصد على نظام "ميدان بلس" الالكتروني.

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18:23ت م

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