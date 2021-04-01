السعودية اليوم / وزارة الصحة: تسجيل (590) حالة إصابة بفيروس كورونا وتعافي (386)



الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (590) حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت الصحة إلى أنها رصدت خلال 24 ساعة الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

// انتهى //

18:21ت م

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الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (590) حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي (386) حالة في المملكة، وبلغ عدد الحالات النشطة (5452) منها (699) حالة حرجة ليصل إجمالي عدد الإصابات (390597) وحالات التعافي (378469) حالة، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (6676) حالة , كما تم إجراء (58199) فحصاً مخبرياً.وأشارت الصحة إلى أنها رصدت خلال 24 ساعة الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.// انتهى //18:21ت م0198

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