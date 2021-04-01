

بغداد 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6015 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14360, فيما تم تسجيل 4536 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 764096 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 78483 مصابا , منهم 471 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

// انتهى //

18:13ت م

0195



بغداد 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6015 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 856939 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14360, فيما تم تسجيل 4536 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 764096 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 78483 مصابا , منهم 471 يرقدون في ردهات العناية المركزة.// انتهى //18:13ت م0195

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 6015 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.