السعودية اليوم / مدير تقني الشرقية يتفقد المنشآت التدريبية بالأحساء



الاحساء 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 أبريل 2021 م واس

تفقد مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد اليوم , المنشآت التدريبية بالأحساء واطلع على سير العملية التدريبية والاستعداد للاختبارات النهائية وفق التدابير والاحترازات الوقائية وتطبيق معايير الجودة في العملية التدريبية .

والتقى العبدالواحد بمسئولي بالمنشآت للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في زيادة فاعلية سير العملية التدريبية , وحثهم على بذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب.

واطلع على الخطط والاستراتيجيات التي تسعى المنشآت لتحقيقها بما يخدم المتدربين أثناء التدريب وتأهيليهم تقنياً ومهنياً لتهيئتهم لدخول سوق العمل .

// انتهى //

18:10ت م

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