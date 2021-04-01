السعودية اليوم / الأردن تسجل 6482 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 19 شعبان 1442 هـ الموافق01 إبريل 2021 م واس

سجلت الأردن خلال الساعات الـ 24 الماضية 6482 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الاردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 520498 حالة شفاء بعد تسجيل 7354 حالة، كما سجلت 82 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 6940 حالة.

// انتهى //

17:48ت م

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عمّان 19 شعبان 1442 هـ الموافق01 إبريل 2021 م واسسجلت الأردن خلال الساعات الـ 24 الماضية 6482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 618059 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الاردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 520498 حالة شفاء بعد تسجيل 7354 حالة، كما سجلت 82 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 6940 حالة.// انتهى //17:48ت م0185

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