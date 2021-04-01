السعودية اليوم / مصرع وإصابة سبعة رجال أمن في تحطم مروحية للجيش الأفغاني جنوب البلاد



قندهار 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

لقي ثلاثة رجال أمن أفغان مصرعهم وأصيب أربعة آخرين إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في جنوب أفغانستان.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية أنّ الحادث وقع مساء الأربعاء في ولاية هلمند فيما كانت المروحية تقوم بهبوط طارئ، بعدما واجهت مشكلات تقنية.

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17:36ت م

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