السعودية اليوم / الدكتور أبوثنين يلتقي بسفير اليابان لدى المملكة



الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

التقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين -عبر الاتصال المرئي- اليوم بسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

وناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الممكنة لمواجهة آثار جائحة

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني ووكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد الضحوي.

// انتهى //

17:26ت م

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الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسالتقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين -عبر الاتصال المرئي- اليوم بسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.وناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الممكنة لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل.حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني ووكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد الضحوي.// انتهى //17:26ت م0177

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