شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان: ستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان ، نائب وزير الدفاع إن "رئيس وزراء العراق الشقيقة مصطفى الكاظمي حل ضيفًا عزيزًا على المملكة بدعوة كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين والتقى خلالها بسيدي سمو ولي العهد، في زيارة تعكس المستوى الرفيع من التعاون وما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والعروبة والمصير المُشترك".

وأضاف عبر حسابه الشخصي: "سيظل العراق الشقيق بالنسبة إلى المملكة امتداد عروبيٌ أصيل لا يتبدل ولا يتغير مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات، وستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات".