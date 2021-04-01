شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشروع السلال الغذائية الرمضانية بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن لصالح الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين.

ويتضمن المشروع توزيع 31,865 سلة غذائية تتكون من 16 مادة غذائية أساسية تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم: "إن المركز -من خلال الدور المحوري الذي يقدمه للتخفيف عن الأسر المحتاجة والعفيفة من خلال تأمين الاحتياج الأساسي من المواد الغذائية لهم في هذا الشهر الفضيل- قام بإطلاق مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن ليستهدف كلاً من الأشقاء الأردنيين والفلسطينيين والسوريين، سعيا منه للوصول إلى أكثر من 159,325 فردا في محافظات الأردن كافة.

يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة.