أبشر: هذه خطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت منصة أبشر التذكير بخطوات متابعة إسقاط اسم مالك السيارة المباعة لمحال التشليح.

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس، ردًا على استفسار في هذا الشأن إن مالك السيارة يمكنه في هذه الحالة إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح ثم مراجعة المرور والتقدم بطلبه.

خدمات جديدة:

وواصلت وزارة الداخلية التوسع في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر منصاتها المختلفة تسهيلًا للمواطنين والمقيمين، حيث أضافت للأحوال المدنية (5) خدمات جديدة لقائمة خدمات منصة ” أبشر أفراد “، تمثلت في خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي، وخدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، وخدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، وخدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، وخدمة تحسين المطورة.

كشفت الإدارة العامة للمرور، طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

وأوضح المرور من خلال الصفحة الرسمية لها على تويتر طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:

الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.

خدماتي.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

شارك الخبر