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محمد بن سلمان يبحث مع رئيس فرنسا مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

محمد بن سلمان يبحث مع رئيس فرنسا مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

أكدا على أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحًا
محمد بن سلمان يبحث مع رئيس فرنسا مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

السعودية الخضراء: 

وتم خلال الاتصال بحث ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد تم التأكيد على أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.

وقد أبدى فخامة الرئيس ماكرون ترحيبه بالمبادرات واهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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