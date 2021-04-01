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وزير الطاقة: سوق النفط بعيدة عن التعافي الكامل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

وزير الطاقة: سوق النفط بعيدة عن التعافي الكامل

المنتجون في أوبك+ تبنوا نهجًا حذرًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس أن منتجي النفط في أوبك+ تبنوا نهجًا حذرًا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.

نهج حذر: 

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى افتتاحه اجتماع أوبك+ : “دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب”.

وأضاف وزير الطاقة أن “السوق تدرك الآن أن توخي أوبك+ الحذر كان المسار الصحيح للتصرف، والحقيقة الباقية (هي أن) الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال”.

توقعات بالنمو: 

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الخميس إنه يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط ما يتراوح بين 5 ملايين و5.5 مليون برميل يوميًا هذا العام.

كما قال في بداية اجتماع مجموعة أوبك+ إن ثمة ضبابية كبيرة في السوق ترتبط بالجائحة، بينما يمضي الاقتصاد العالمي على مسار التعافي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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