ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

وقد أبدى فخامة الرئيس بوتين ترحيبه بالمبادرة السعودية ، مؤكدا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية.

جدة - خالد شويل - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيا اليوم (الخميس) بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية