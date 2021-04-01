شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيا اليوم (الخميس) بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية.
وقد أبدى فخامة الرئيس بوتين ترحيبه بالمبادرة السعودية، مؤكدا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.