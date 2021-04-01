شكرا لقرائتكم خبر عن العميري: 3 مليارات ريال أرباح متوقعة في مكة خلال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة هاني بن علي العميري ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق، وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك. وقال العميري: «نظرا لما ستشهده العاصمة المقدسة خلال أيام وليالي الشهر الفضيل من انتعاش الحركة الاقتصادية وتوافد العديد من الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وذلك لأداء مناسك العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا، وكذلك أداء صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام، مشيرًا إلى أن أرباح الفنادق والنقل والمطاعم والتسوق في مكة خلال شهر رمضان المبارك تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال تقريبًا». وأضاف قائلًا: «هناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية»، مشيرًا إلى أن حجوزات الفنادق التي ستشهد إقبالاً كبيرًا هي المنطقة المركزية حول الحرم المكي كأفضل المناطق التي ينشدها المعتمر، وكذلك الفنادق والشقق المفروشة في الجميزة والمسفلة، بالإضافة إلى العزيزية والعتيبية والششة، لافتًا إلى أن الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق وتطبيق إجراءات التباعد والفرز البصري وكافة الإجراءات الاحترازية.