شكرا لقرائتكم خبر عن 6700 شاب وفتاة يتطوعون في «الجيش الأبيض» بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سطرت صحة الطائف أروع مثال في التطوع، بعد أن نجحت في استقطاب 6700 متطوع ومتطوعة لخدمة القطاع الصحي في مجالات مختلفة، شكلوا عنصراً أساسياً في «الجيش الأبيض» والفرق المختصة بمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وبرزت العديد من النماذج المضيئة خلال الفترة السابقة.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن إدارة المشاركة المجتمعية قامت بدور كبير في استقطاب المتطوعين من خلال المنصة الإلكترونية وإشراكهم في الخدمات المتنوعة، موضحاً أن عام 2020 كان حافلاً بالبرامج التطوعية في إطار العمل على مساندة جهود القطاعات الصحية لمكافحة كورونا

وأضاف الحميدان: تم أخيراً إنشاء مركز للتطوع الصحي بالمديرية من أجل إثراء العمل التطوعي ومواصلة الجهود، واستقطاب المزيد من المتطوعين، وتكوين فرق العمل للحالات الطارئة التي تستوجب تواجد المتطوعين ومشاركتهم في الأعمال المختلفة، ومساندة الأعمال في المراكز الصحية والمستشفيات أو المواقع العامة في ظل وجود جائحة كورونا.