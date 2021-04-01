شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك للمواطنين والمقيمين: التزموا بالإجراءات الاحترازية خصوصا في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استعرض أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، جهود الإدارات الحكومية في جميع محافظات ومراكز المنطقة في مكافحة فايروس كورونا ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الفايروس.

جاء ذلك خلال اجتماع بمكتبه بالإمارة اليوم (الخميس)، بعدد من مديري الجهات الحكومية الخدمية والأمنية بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني. وفي بداية الاجتماع نوه أمير منطقة تبوك بما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، من اهتمام وجهد للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم، مثمنا جهود جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية بالمنطقة في تعزيز وتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا واطلع على إيجاز للتقارير المرفوعة من الجهات ذات العلاقة بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات، إلى جانب إبراز تعاون المواطن والمقيم مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق التعليمات الخاصة بذلك.

وأكد أمير منطقة تبوك مواصلة جهود التوعية للتقيد بما صدر من تعليمات وإرشادات والابتعاد عن التجمعات وخصوصا التجمعات الأسرية، وكذلك في الأسواق والمطاعم وتطبيق التباعد الاجتماعي وحث الجميع على الالتزام باتباع الإجراءات والطرق الوقائية من فايروس كورونا، خصوصا مع قرب شهر رمضان،

كما ناقش الاجتماع عددا من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.