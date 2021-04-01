شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 590 إصابات جديدة بفايروس كورونا 386 حالة تعافي و 7 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 590 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 386 حالة تعافي و 7 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 390597 حالة، من بينها 5452 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 699 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 378469 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6676 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.