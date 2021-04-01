توقعات الأرصاد عن «طقس الجمعة».. رياح مثيرة للغبار على 4 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حيث تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

كما توقع المركز سماءً غائمة جزئيًّا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع موجه من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالته متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم / ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

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