قائد قوات الدفاع الجوي يكرم أمين جدة

بتوجيه من قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، كرم قائد معهد قوات الدفاع الجوي اللواء ركن عبدالله حسن الرباع، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي خلال زيارته اليوم الخميس لمقر الأمانة، نظير التعاون المثمر والخدمات التي قدمتها الأمانة خلال جائحة كورونا.

حيث تم خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية وسبل تعزيز التعاون المشترك، وفي نهاية الزيارة تلقى أمين جدة خطاب شكر من قائد قوات الدفاع الجوي، ودرع قوات الدفاع الجوي وذلك نظير التعاون والجهود الخدمية التي قدمتها الأمانة لمعهد قوات الدفاع الجوي خلال جائحة كورونا.

وثمن الزيارة وقدم شكره على هذه المبادرة التي تساهم في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لخدمة محافظة جدة وسكانها.