قبل الاقتراض من الجهات التمويلية.. «منشآت» توجه نصائح مهمة

وجهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عدة نصائح مهمة لأصحاب المشروعات قبل التوجه للاقتراض من الجهات التمويلية، مؤكدة أهمية تحديد الاحتياج التمويلي للاقتراض.

وكتبت هيئة منشآت، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "قبل اتجاهك إلى الإقراض من الجهات التمويلية؛ حدد احتياجك التمويلي لكي تحمي منشأتك من التعثرات المالية."

وبينّت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أهم 6 أسباب تجعل المنشأة بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على قروض خصوصًا للمشروعات الصغيرة، وتتمثل في:

- وجود الرغبة في التوسع بالأنشطة التجارية من خلال استخدام توقعات الإيرادات مع القوائم المالية الحالية لقياس مدى تأثير ذلك على الأرباح.

- بناء علاقة ائتمانية مع المقرض من خلال البدء بقرض قصير الآجل من أجل بناء سجل ائتماني قوي.

- الحاجة لشراء معدات حيث تكون المعدات نفسها مرهونة لضمان الإيفاء بالقرض إذا لم يتمكن من سداد القرض.

- شراء مخزون إضافي من خلال لجوء المنشاة إلى الاقتراض في حالة رغبتها بشراء كميات كبيرة من المخزون أو من خلال قيام المنشاة الراغبة بشراء كميات كبيرة من المخزون بدارسة الأرباح المتوقعة من الاستثمار.

- وجود فرصة تجارية تفوق مخاطر الديون المحتملة عن طريق تحديد عائد الاستثمار للفرصة بالموازنة بين تكلفة القرض مقابل العائد الذي يمكن تحقيقه من خلال الفرصة المتاحة.

- في حال احتاجت المنشأة لاستقطاب مواهب جديدة من الأيدي العاملة التي قد تساعد على تحقيق المنشآت لأهدافها.

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