3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة.. الرياض ومكة في المقدمة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية.

وتصدرت 3 مناطق عدد حالات الإصابة اليومية؛ فسجلت الرياض 238 حالة، ومكة المكرمة 111 والمنطقة الشرقية 84 حالة.

وسجلت منطقة المدينة المنورة 34 حالة، والحدود الشمالية 30 حالة، وسجلت حائل 22 والقصيم 18 وعسير 17 وتبوك 12 وجازان 10 ونجران 7 والجوف 4 والباحة 3 حالات.

وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و368 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 390597، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 378469، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6676حالة.

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورونا المستجد، وقالت: «الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًّا، قد تكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعورًا بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل».

وأوضحت الوزارة أنه غالبًا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات، وأنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا (ألم وانتفاخ في الذراع يمكن معالجتهما بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، وحرارة وقشعريرة، وشعور بالإرهاق، وصداع)، وأنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب كثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.

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