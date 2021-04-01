وزارة التعليم توضح شروط الالتحاق ببرنامج النخبة: 5 متطلبات رئيسة

أوضحت وزارة التعليم، الشروط الضرورية اللازم توافرها في المتقدمين للالتحاق ببرنامج النخبة ضمن برامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وحددت وزارة التعليم، عبر الموقع الإلكتروني لخدمة سفير، عدة شروط أساسية يجب توافرها في المتقدم للالتحاق ببرنامج النخبة، وتتمثل في التالي:

- صورة من قبول جامعي نهائي غير مشروط ضمن العشرون جامعة في تصنيف الوزارة لقائمة برنامج النخبة .

- أن تكون الجامعة موصى بها في الدرجة والتخصص المطلوب دراسته.

- أن يكون عمر المتقدم للبكالوريوس 30 سنة فأقل وللماجستير 35 سنة فأقل وللدكتوراه 45 سنة فأقل

- أن يكون التخصص امتداد للدرجة العلمية السابقة أو في تخصص مرتبط به.

- ألا يمضي على تخرج الطالب من الدرجة العلمية السابقة أكثر من عشر سنوات.

- أن تنطبق على المتقدم بقية شروط ولوائح الابتعاث العامة الأخرى باستثناء ما ذكر أعلاه.

وأشارت الوزارة، إلى أن برنامج النخبة لابتعاث الطلاب والطالبات السعوديين إلى الجامعات العشرون وفق التصنيفات الأكاديمية الموثوقة في تخصصات علمية مختلفة يهدف لصناعة مجتمع المعرفة وتوفير كوادر وطنية مميزة تساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن الاطلاع على قائمة الجامعات المرشحة في برنامج النخبة لابتعاث الطلاب والطالبات السعوديين، من خلال الضغط على الرابط التالي للانتقال إلى الصفحة (من هنا).

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