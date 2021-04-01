منصة «ميدان».. وزارة الداخلية تطلق الإصدار.. يشمل 5 خدمات

الرياض - محمد عبدالله - ضمن تقديم الحلول الذكية والتحول الرقمي
أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الإصدار الثاني من منصة «ميدان»، ضمن تقديم الحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة.
وذكر الأمن العام- عبر حسابه على تويتر- أن الإصدار الثاني من المنصة تضمن التالي:
ـ قراءة الهوية الرقمية المحمولة.
ـ الاستفسارات الأمنية.
ـ التحقق من تصاريح الحج والعمرة.
ـ رفع الحوادث المرورية لأمن الطرق.
ـ هوية رجل الأمن الإلكترونية
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