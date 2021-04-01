منصة «ميدان».. وزارة الداخلية تطلق الإصدار.. يشمل 5 خدمات

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الإصدار الثاني من منصة «ميدان»، ضمن تقديم الحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة.

وذكر الأمن العام- عبر حسابه على تويتر- أن الإصدار الثاني من المنصة تضمن التالي:

ـ قراءة الهوية الرقمية المحمولة.

ـ الاستفسارات الأمنية.

ـ التحقق من تصاريح الحج والعمرة.

ـ رفع الحوادث المرورية لأمن الطرق.

ـ هوية رجل الأمن الإلكترونية

اقرأ أيضا:

منصة أمنية موحدة للأعمال الميدانية.. وزير الداخلية يدشن تطبيق «ميدان»