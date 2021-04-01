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منصة «ميدان».. وزارة الداخلية تطلق الإصدار.. يشمل 5 خدمات

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الرياض - محمد عبدالله - ضمن تقديم الحلول الذكية والتحول الرقمي

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الإصدار الثاني من منصة «ميدان»، ضمن تقديم الحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة.

وذكر الأمن العام- عبر حسابه على تويتر- أن الإصدار الثاني من المنصة تضمن التالي:

ـ قراءة الهوية الرقمية المحمولة.

ـ الاستفسارات الأمنية.

ـ  التحقق من تصاريح الحج والعمرة.

ـ رفع الحوادث المرورية لأمن الطرق.

ـ هوية رجل الأمن الإلكترونية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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