اضطرابات جوية تستمر 4 أيام.. و«الأرصاد»: تبدأ غدًا الجمعة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، حالة من عدم استقرار في الأجواء، تشهدها مناطق المملكة، وتستمر لمدة 4 أيام.

وذكر المركز- عبر حسابه على تويتر- أن الحالة الجوية تبدأ من غدًا الجمعة حتى يوم الإثنين المقبل، وتشمل نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتفاوتًا في درجات الحرارة.

وأشار مركز الأرصاد إلى انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت.

بينما يتوقع أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمي يومي الجمعة السبت على مناطق شرق ووسط المملكة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق ابتداء من صباح يوم الأحد.

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