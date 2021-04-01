بالصور.. منحنى إصابات كورونا يتصدر لقاء أمير الجوف ووزير الصحة

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم الخميس، وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع التي تهم المشاريع الصحية بالمنطقة ومحافظاتها، كما تم استعراض الوضع الصحي ومنحنى الإصابات بفيروس كورونا.

وأكّد أمير منطقة الجوف خلال اللقاء ضرورة أن يكون الجميع أكثر التزاماً بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس لنحافظ على سلامتنا وسلامة من حولنا.

بعد ذلك صحب أمير الجوف وزير الصحة في جولة على متحف إمارة منطقة الجوف، وحضر اللقاء وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.

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