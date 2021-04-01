حساب المواطن: تعديل الاسم في بطاقة الصرافة لا يؤثر على المستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن أن تغيير أو تعديل الاسم على بطاقة الصرافة لا يؤثر على المستفيد من البرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج -عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، «لا يؤثر ذلك، نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: هل تغيير الاسم وتعديله على بطاقة الصرافة يؤثر عن حساب المواطن بالبرنامج؟

من جهة أخرى، أوضح البرنامج أن عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ90 يومًا، يؤدي إلى إيقاف حساب المستفيد من البرنامج.

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