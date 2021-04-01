صلاحية الإقامات والتأشيرات.. السفارة السعودية بالقاهرة توضح تفاصيل جديدة

أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا بشأن صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمصريين المقيمين في المملكة والموجودين خارجها:

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنه ردًا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والموجودين خارجها، في ضوء التعليق المؤقت الدخول المملكة، تود السفارة توضيح التالي.

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يومًا من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

ثانيًا: تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة الأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

ثالثًا: يكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.

وكان سفير المملكة في القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، أكد أمس الأربعاء، أن السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

اقرأ أيضًا:

سفير المملكة بالقاهرة: مد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين العاملين بالسعودية

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من انتحال مركز للعلامة التجارية لدارة الملك عبدالعزيز