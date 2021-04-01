وزارة «الحرس الوطني» تطلق حملة لزراعة 3 ملايين شجرة لدعم مبادرة ولي العهد

أطلقت وزارة الحرس الوطني تحت رعاية الوزير الأمير عبدالله بن بندر، حملة التشجير في المرافق والمدن السكنية التابعة للوزارة، والتي تستهدف زراعة 3 ملايين شجرة، للمساهمة في تحقيق مبادرة ولي العهد «السعودية الخضراء».

وذكرت وزارة الحرس الوطني- عبر تويتر- أنه ستتم زراعة 3 ملايين شجرة في المنشآت الصحية والمدن السكنية والوحدات التابعة لوزارة الحرس الوطني.

وأشارت وزارة الحرس الوطني، إلى أن مدة حملة زراعة 3 ملايين شجرة هو سنة واحدة فقط.

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