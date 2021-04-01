السعودية اليوم / جامعة الجوف تحصل على الآيزو في نظام إدارة الجودة وإدارة خدمات تقنية المعلومات



سكاكا 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

حصلت إدارة تقنية المعلومات بجامعة الجوف على شهادة الآيزو (ISO 9001) في نظام إدارة الجودة، وعلى شهادة الآيزو(ISO 20000) في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

ونوه رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع , بما بذل من جهود من أجل تحقيق هذه المعايير الدولية بهدف الارتقاء بالخدمات، وذلك خلال لقائه اليوم فريق الجودة بتقنية المعلومات، بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمد الحويطي، مشدداً على ضرورة دعم استمرارية وتطوير الأعمال بشكل منتظم وآمن.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور ماجد الفياض أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة الجهود الكبيرة التي بُذلت بهدف توثيق وتنظيم العمليات، وزيادة الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات للمستفيدين من تقنية المعلومات، إضافة إلى العمل على تعزيز المنصات الرقمية الجامعية التي تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.

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16:07ت م

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