

الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد أولى نشراتها الربعية لهذا العام 2021م بعنوان: "المشتركون في نظام التقاعد المدني خلال الربع الأول من عام 2021م" .

وتناولت النشرة العديد من المحاور التفصيلية حول المشتركين ومنها تعريف المشترك وفقاً للأنظمة التقاعدية والذي يقصد به الموظف على رأس العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني.

كما تناولت عدد المشتركين المدنيين والبالغ عددهم حتى آخر الربع الحالي أكثر من مليون ومئتين ألف مشترك على رأس العمل، موزعين بحسب الجنس بنسبة 40% للإناث و60% للذكور.

فيما أبرزت النشرة توزيع المشتركين المدنيين بحسب الفئة العمرية التي أوضحت تركز أعمار العاملين في القطاع المدني ما بين عمر [31 - 50] سنة مشكلين 76.4% من موظفي القطاع العام المدنيين، كما تناولت النشرة توزيع المشتركين في نظام التقاعد المدني بحسب مدة الخدمة والتي تفاوتت بحسب متوسط الخدمة ما بين [6-10سنوات] بنسبة 33%، يليها متوسط الخدمة [15-11] بنسبة 17% ثم أقل من [6] سنوات بنسبة 15% في حين مثّلت مدد الخدمة الأخرى نسباً متغايرة ومتفرقة.

وبينت النشرة أن غالبية المشتركين وفق نظام التقاعد المدني يعملون في قطاع التعليم المتضمن للتعليم العام والعالي بمقدار 65% يليه قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية مشكلين 12% وقطاع الإدارة العامة 5% ثم تليه بقية القطاعات بنسب متفاوتة.

يذكر أن هذه النشرة تأتي في سياق اهتمام المؤسسة العامة للتقاعد بعملائها من المشتركين الخاضعين لأنظمة التقاعد والذين توجهت لهم المؤسسة بجملة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، والتي تؤكد مدى اهتمامها بحفظ حقوقهم التقاعدية واحتساب مدد خدمتهم بشكل فعّال بما يسهم في تحسين الأداء وتسريع إنهاء المعاملات التقاعدية، كما تتيح المؤسسة لكافة الراغبين بالاطلاع على كامل النشرة من خلال بوابتها الإلكترونية:

https://ppa.pension.gov.sa/t20J7m8j.

/// انتهى ///

15:58ت م

0152





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التقاعد تصدر نشرتها الإحصائية الربعية حول المشتركين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.