السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي) رجال



الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي) رجال ، كما يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 / 8 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 26 / 8 / 1442هـ عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa .

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15:53ت م

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