السعودية اليوم / ممثلو وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون يزورون جناح المجلس لمعرض إكسبو 2020 دبي



دبي 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

زار ممثلون من وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون يرافقهم المفوض العام لجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض إكسبو 2020 دبي اليوم , موقع جناح المجلس في المعرض.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على المواقع المقترحة لإقامة الفعاليات الأمنية في المعرض، للتخطيط ودراسة واختيار المواقع المناسبة للجمهور لإقامة الفعاليات الأمنية.

كما اجتمعوا بالمسؤولين عن الفعاليات، لمناقشة آليات تنفيذ تلك الفعاليات ضمن حزمة فعاليات جناح دول مجلس التعاون في معرض إكسبو دبي.

// انتهى //

15:34ت م

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