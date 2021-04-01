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شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة إحباط التحالف لهجوم وشيك بباليستي على المدنيين في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01
وقال إن العملية الهجومية للمليشيا بمأرب تعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر.
فيديو.. لحظة إحباط التحالف لهجوم وشيك بباليستي على المدنيين في مأرب
تدمير الصاروخ ومنصة الإطلاق التابعة للمليشيا
متابعات الخليج 365 - مأرب
أظهر مقطع فيديو إحباط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لعملية هجوم وشيك على المدنيين في مدينة مأرب باستخدام صاروخ باليستي.
استهداف الأبرياء:
وأكد التحالف أنه تم تدمير الصاروخ البالسيتي ومنصة الإطلاق التابعة للمليشيا بجبهة بمأرب، مشدداً على استمرار محاولات المليشيا لاستهداف المدنيين الأبرياء.
وقال إن العملية الهجومية للمليشيا بمأرب تعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر.
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