الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

فيديو.. لحظة إحباط التحالف لهجوم وشيك بباليستي على المدنيين في مأرب

متابعات الخليج 365 - مأرب

أظهر مقطع فيديو إحباط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لعملية هجوم وشيك على المدنيين في مدينة مأرب باستخدام صاروخ باليستي.

استهداف الأبرياء:

وأكد التحالف أنه تم تدمير الصاروخ البالسيتي ومنصة الإطلاق التابعة للمليشيا بجبهة بمأرب، مشدداً على استمرار محاولات المليشيا لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وقال إن العملية الهجومية للمليشيا بمأرب تعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر.

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