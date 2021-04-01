أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية للوقاية من كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - تبوك

استعرض الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، جهود الإدارات الحكومية في جميع محافظات ومراكز المنطقة في مكافحة فيروس كورونا ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الفيروس.

اجتماع موسع:

جاء ذلك خلال اجتماع أمير تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم بعدد من مديري الجهات الحكومية الخدمية والأمنية بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

وفي بداية الاجتماع نوه أمير منطقة تبوك بما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من اهتمام وجهد للحفاظ على سلامة وصحة متابعات الخليج 365 والمقيم، مثمناً جهود جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية بالمنطقة في تعزيز وتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

تقارير:

واطلع أمير تبوك على إيجاز للتقارير المرفوعة من الجهات ذات العلاقة بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات ، إلى جانب إبراز تعاون متابعات الخليج 365 والمقيم مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق التعليمات الخاصة بذلك.

وأكد أمير منطقة تبوك مواصلة جهود التوعية للتقيد بما صدر من تعليمات وإرشادات والابتعاد عن التجمعات وخصوصا التجمعات الأسرية وكذلك الأسواق والمطاعم وتطبيق التباعد الاجتماعي وحث الجميع على الالتزام باتباع الإجراءات والطرق الوقائية من فيروس كورونا خصوصاً مع قرب شهر رمضان.

كما ناقش الاجتماع عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.



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