شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة : توزيع 500 ألف شتلة فاكهة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الفضلي : المحاصيل سيكون لها مردود اقتصادي للمزارعين

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بالتعاون والشراكة مع مجلس الجمعيات التعاونية وعدد من المزارعين المحليين، مبادرة توزيع ٥٠٠ ألف شتلة متنوعة من الفاكهة المحلية في الطائف والباحة وعسير وجازان.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أنه تم تحديد ٢١ محصولاً حقلياً وبستانياً ذا أصول وراثية متميزة وقيمة اقتصادية مرتفعة شملت العنب، والرمان، والتين، والبن، واللوز وغيرها من المحاصيل، وسيتم توزيع الشتلات على المزارعين في كل من جازان والباحة والطائف وعسير، ليتم إكثار تلك المحاصيل في مزارعهم والحفاظ عليها.

وأكد أن هذه المحاصيل ستسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وسيكون لها مردود اقتصادي للمزارعين حيث سيتم تسويقها إلى مناطق المملكة كافة، كما أنه ستساهم في تحويل كثير من المَزارع إلى مَزارع سياحية، وهو ما سيوجد فرص عمل لأبناء تلك المناطق ويقلل من البطالة، ويزيد من استقطاب السياح محلياً وإقليمياً.

يُذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي دشَّن مؤخراً، المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة "تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة"، بتكلفة مالية بلغت 72,008,250 ريال، بهدف استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، واستغلال الميزة النسبية في هذه المناطق، من أجل إنتاج زراعي مستدام للمحاصيل الزراعية ذات الإنتاجية الاقتصادية، وزيادة نسبة مؤشر الأمن الغذائي بالمملكة.