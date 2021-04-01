شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة للاحترازات في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولاتها الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ضمن جهود الأمانة المستمرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن فرق الرقابة الصحية نفذت خلال 3 أيام 1998 جولة على المولات والمحال والمطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبيناً أنه تم رصد 5 مخالفات للإجراءات الاحترازية كما تم إغلاق 5 منشآت مخالفة.

وأكد أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين، مشيراً إلى استمرار جولات الرقابة الميدانية بشكل مكثف لرصد المخالفات وضمان الالتزام بالاشتراطات والتباعد الاجتماعي و الإجراءات الاحترازية كافة بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.