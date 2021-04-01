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إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة ( وكيل رقيب – عريف – جندي أول ) رجال.

نتيجة القبول المبدئي: 

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: هنا.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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