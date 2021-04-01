إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة ( وكيل رقيب – عريف – جندي أول ) رجال.

نتيجة القبول المبدئي:

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي: هنا.

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