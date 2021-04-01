المركزي السعودي يعلن أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان وعيد الفطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

ولفت المركزي إلى أن أوقات البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً.

وأوضح أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية ومراكز التحويل ستبقى مفتوحة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية والمناطق المزدحمة والأهلة بالسكان والأماكن التي تستدعي تواجد الفروع بصفة مستمرة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.



شارك الخبر