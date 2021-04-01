الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

توقعات الأرصاد : طقس غير مستقر من الجمعة إلى الاثنين

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من عدم الاستقرار في الأجواء تشهدها مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين (20 – 23/8/1442هـ الموافق 2- 5/4/2021م).

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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