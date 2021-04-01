الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

التحالف يحبط هجوماً وشيكاً بباليستي على المدنيين في مأرب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحباط عملية هجوم وشيك على المدنيين في مدينة مأرب باستخدام صاروخ باليستي.

استهداف الأبرياء:

وأكد التحالف أنه تم تدمير الصاروخ البالسيتي ومنصة الإطلاق التابعة للمليشيا بجبهة بمأرب، مشدداً على استمرار محاولات المليشيا لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وقال إن العملية الهجومية للمليشيا بمأرب تعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر.



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