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صندوق الاستثمارات يفتح باب التسجيل في برنامج تطوير الخريجين 2021

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

صندوق الاستثمارات يفتح باب التسجيل في برنامج تطوير الخريجين 2021

يقدم فرصة لصقل المهارات الوظيفية والشخصية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن فتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق بالدفعة الخامسة من برنامج تطوير الخريجين 2021.

صقل مهارات: 

وأوضح الصندوق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن البرنامج يقدم فرصة لصقل المهارات الوظيفية والشخصية في مسارات مهنية متعدّدة؛ ويؤهل الملتحقين للاندماج في سوق العمل.

التسجيل في البرنامج: 

وأضاف أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: هنا.

 

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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