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شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات يفتح باب التسجيل في برنامج تطوير الخريجين 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01
صندوق الاستثمارات يفتح باب التسجيل في برنامج تطوير الخريجين 2021
يقدم فرصة لصقل المهارات الوظيفية والشخصية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن فتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق بالدفعة الخامسة من برنامج تطوير الخريجين 2021.
صقل مهارات:
وأوضح الصندوق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن البرنامج يقدم فرصة لصقل المهارات الوظيفية والشخصية في مسارات مهنية متعدّدة؛ ويؤهل الملتحقين للاندماج في سوق العمل.
التسجيل في البرنامج:
وأضاف أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: هنا.
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