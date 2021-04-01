صندوق الاستثمارات يفتح باب التسجيل في برنامج تطوير الخريجين 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن فتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق بالدفعة الخامسة من برنامج تطوير الخريجين 2021.

صقل مهارات:

وأوضح الصندوق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن البرنامج يقدم فرصة لصقل المهارات الوظيفية والشخصية في مسارات مهنية متعدّدة؛ ويؤهل الملتحقين للاندماج في سوق العمل.

التسجيل في البرنامج:

وأضاف أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: هنا.



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