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متحدث جودة الحياة: تأسيس المعهد الملكي للفنون والثقافة يثري الفنون السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متحدث جودة الحياة: تأسيس المعهد الملكي للفنون والثقافة يثري الفنون السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لـ برنامج جودة الحياة، عن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس المعهد الملكي للفنون الثقافية، والذي يستهدف تعزيز مساهمة المملكة في الفنون والثقافة.

الفنون السعودية

وقال المتحدث، في تغريدة عبر “تويتر”: “تعزيزاً لمساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وافق مجلس الوزراء على تأسيس المعهد الملكي للفنون والثقافة، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لدى وزارة الثقافة، لإثراء الفنون السعودية التقليدية وتعزيز عروضها محلياً ودولياً وتحقيقاً لـ رؤية السعودية 2030.
متحدث جودة الحياة: تأسيس المعهد الملكي للفنون والثقافة يثري الفنون السعودية - متابعات الخليج 365


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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