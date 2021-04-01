متحدث جودة الحياة: تأسيس المعهد الملكي للفنون والثقافة يثري الفنون السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لـ برنامج جودة الحياة، عن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس المعهد الملكي للفنون الثقافية، والذي يستهدف تعزيز مساهمة المملكة في الفنون والثقافة.

الفنون السعودية

وقال المتحدث، في تغريدة عبر “تويتر”: “تعزيزاً لمساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وافق مجلس الوزراء على تأسيس المعهد الملكي للفنون والثقافة، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لدى وزارة الثقافة، لإثراء الفنون السعودية التقليدية وتعزيز عروضها محلياً ودولياً وتحقيقاً لـ رؤية السعودية 2030.



شارك الخبر