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شكرا لقرائتكم الصحة: احذروا الجلوس لفترات طويلة.. يضر بالصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01
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الصحة: احذروا الجلوس لفترات طويلة.. يضر بالصحة
احرص على التحرك كل ساعة أو ساعتين على الأقل
متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي
حذرت وزارة الصحة من خطورة الجلوس لفترات طويلة، مؤكدة أن الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة يضر بالصحة.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، “صباحكم صحة.. الجلوس مدة طويلة قد يتسبب بأضرار صحية”.
وأضافت وزارة الصحة “احرص على التحرك كل ساعة إلى ساعتين على الأقل”.
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