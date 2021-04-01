الصحة: احذروا الجلوس لفترات طويلة.. يضر بالصحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

حذرت وزارة الصحة من خطورة الجلوس لفترات طويلة، مؤكدة أن الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة يضر بالصحة.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، “صباحكم صحة.. الجلوس مدة طويلة قد يتسبب بأضرار صحية”.

وأضافت وزارة الصحة “احرص على التحرك كل ساعة إلى ساعتين على الأقل”.

شارك الخبر