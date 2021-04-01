شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية عنيفة بدءً من غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس من حالة عدم استقرار في الأجواء تشهدها مناطق المملكة بدءً من غد الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يوم الجمعة على الحدود الشمالية والجوف وحائل ، وتمتد يومي السبت والأحد على مناطق الشرقية والرياض والقصيم ، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم / الساعة .

كما أكد المركز الوطني للأرصاد أن الرياح تسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصةً على المنطقة الشرقية بينما يمتد تأثير الأتربة المثارة والغبار يومي الأحد والإثنين لتؤثر على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية ، ومن ثم تؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق " عسير ، والباحة ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة " .