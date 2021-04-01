شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالقاهرة تصدر بيان هام حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت سفارة المملكة في القاهرة اليوم الخميس بيان هام حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين في ظل التعليق المؤقت لدخول المملكة .

وأكدت سفارة المملكة في القاهرة على تمديد صلاحية الإقاات وتأشيرات الخروج والعوة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يوم من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول .

كما أعلنت سفارة المملكة في القاهرة تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يوم .

وكذلك سيكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد .