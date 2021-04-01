شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية توجه نصائح هامة لشهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت مدينة الملك سعود الطبية اليوم الخميس نصائح طبية هامة لشهر رمضان المبارك .

ووجهت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح للتخفيف من العطش وتجنب الجفاف وهي :

- تجنب الأغذية والمشروبات السكرية المركزة والتوابل الحارقة والأغذية شديدة الملوحة لأنها تسحب السوائل .

- الإكثار من الخضراوات والفاكهة .

- تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس .

- شرب 8 كاسات ماء على الأقل بين الإفطار والسحور .

- أخذ الحيطة للمرضى الذين يتناولون مدرات للبول .

- تقليل شرب القهوة والشاي لأن الكافيين والسكر يسببان الجفاف .

- لا يُنصح بالإكثار من العرقسوس لأنه يرفع الضغط لمرضى الضغط المرتفع ، وكذلك تجنب شربه إذا كنت تتناول دواء لسيولة الدم .

كما وجهت مدينة الملك سعود الطبية نصائح لمن يتناولون الدواء ، وذلك بالحرص على تناوله عند الفطور أو السحور إذا كان مرتين في اليوم ، وإذا كانت الجرعة 3 أو 4 مرات استشر الطبيب ، كما يُنصح بالإستفسار عن الجرعة المدرة للبول لتغيير مواعيدها بما يناسبك في رمضان .