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شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية توجه نصائح هامة لشهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قدمت مدينة الملك سعود الطبية اليوم الخميس نصائح طبية هامة لشهر رمضان المبارك .
ووجهت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح للتخفيف من العطش وتجنب الجفاف وهي :
- تجنب الأغذية والمشروبات السكرية المركزة والتوابل الحارقة والأغذية شديدة الملوحة لأنها تسحب السوائل .
- الإكثار من الخضراوات والفاكهة .
- تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس .
- شرب 8 كاسات ماء على الأقل بين الإفطار والسحور .
- أخذ الحيطة للمرضى الذين يتناولون مدرات للبول .
- تقليل شرب القهوة والشاي لأن الكافيين والسكر يسببان الجفاف .
- لا يُنصح بالإكثار من العرقسوس لأنه يرفع الضغط لمرضى الضغط المرتفع ، وكذلك تجنب شربه إذا كنت تتناول دواء لسيولة الدم .
كما وجهت مدينة الملك سعود الطبية نصائح لمن يتناولون الدواء ، وذلك بالحرص على تناوله عند الفطور أو السحور إذا كان مرتين في اليوم ، وإذا كانت الجرعة 3 أو 4 مرات استشر الطبيب ، كما يُنصح بالإستفسار عن الجرعة المدرة للبول لتغيير مواعيدها بما يناسبك في رمضان .