شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الإطاحة بـ 27 مخالف لنظام الأمن البيئي في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع الأمن العام في ضبط 72 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة .

وتمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 20 مخالف لقيامهم بالرعي في مواقع ممنوعة .

كما ضبطت القوات الخاصة للامن البيئي مواطن ومقيمين بحوزتهم طن واحد من الحطب الحلي المعروض للبيع في مدينة الرياض ،وتم ضبط عدد من المواطنين والمقيمين المخالفين لنظام البيئة وهم يعرضون حطب محلي للبيع بمنطقتي جازان والحدود الشمالية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم كافة .