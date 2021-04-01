شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط مستودع لإعادة تعبئة الأغذية الفاسدة وبيعها بالأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت الجهات المختصة في الكشف عن مستودع لإعادة تعبئة المواد الغذائية الفاسدة وطرحها بالأسواق .

وأظهر مقطع فيديو للإعلامي فيصل العبد الكريم ، كميات الأغذية منتهية الصلاحية وهي عبارة عن مرتجعات من الهايبرات والمتاجر يتم إزالة العفن عنها وإعادة تعبئتها في علب مدون عليها تاريخ حديث على غير الحقيقة .

كما أظهر الفيديو حجم الإهمال الجسيم في المستودع والتلوث الغذائي الذي يدمر صحة الموان والمقيم ، وسط مطالب بتوقيع أشد العقوبة على المتورطين .